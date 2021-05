Das bekannte Schweizer Fussballmagazin «Zwölf» widmete vor rund zwei Jahren praktisch eine ganze Aufgabe der «Faszination Servette». Der Cup-Halbfinalgegner des FC St.Gallen geniesst in der Deutschschweiz viel Ansehen und Sympathie. Und hat die älteste Ultra-Gruppe, die Section Grenat, im Rücken. Dies hat aber nicht nur mit dem Granatroten Vereinstrikot zu tun. Obwohl: Noch immer gelten die Servette-Trikots als die schönsten in der Schweiz.



Die Zauberer aus der Westschweiz

Der Ursprung des Deutschweizer Servette-Supports findet sich in den 1970er- und vor allem in den erfolgreichen 1980er-Jahren. «Servette war verspielt, verstand den Fussball als Unterhaltung, das Mittelfeld mit Didi Andrey, Marc Schnyder und Umberto Barberis hatte sichtlich Freude am Zaubern. Damit gewann das Team viel Sympathien, auch in der Deutschschweiz», sagt zum Beispiel Andy Egli in der «Zwölf»-Ausgabe.

Und Umberto Barberis war auch mit ein Grund warum Marcel Wildhaber aus Berschis in den 1980ern zum Servette-Anhänger wurde. «Er war mein Lieblingsspieler.» Doch auch seine Familie war mit ein Grund, warum der Ostschweizer zum Servette-Fan mutierte. «Meine Mutter war eine Stadtzürcherin und wir fuhren regelmässig auf den Hardturm. Ich fand es dann nicht so spannend, dass alle Familienmitglieder GC unterstützen. Und weil ich immer schon immer gerne etwas Gegensteuer gab, wurde ich Fan von Servette.»

Der Sohn ist St.Gallen-Fan

1985 feierte Marcel Wildhaber «seinen» ersten Meistertitel mit Servette – für den Verein selber war es bereits der 15. Titel. Mit dabei auch die Legende Umberto Barberis.