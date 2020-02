Der FC St.Gallen hat Meister YB im Spiel vom Sonntag im Kybunpark dominiert. Dass es trotzdem «nur» für einen Punkt gereicht hat, liegt am Videoschiedsrichter, der einen Penalty in der Nachspielzeit der Nachspielzeit wiederholen liess. Goalie Lawrence Ati Zigi stand bei Schussabgabe von Guillaume Hoarau eine halbe Schuhlänge vor der Linie und wehrte den Schuss ab. Im zweiten Versuch traf der YB-Stürmer.

Die Regeln, die seit Sommer 2019 gelten, sind klar: «Bei der Ausführung des Strafstosses muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fusses auf oder über der Torlinie befinden.» So steht es im Regelwerk des International Football Association Board ( IFAB ). Als Ergänzung dazu schreiben die Gralshüter der Fussballregeln: «Da der Spieler den Anlauf verzögern kann, ist es vertretbar, dass der Torhüter in Erwartung des Schusses einen Schritt machen darf.»

Natürlich hätte der Entscheid anders ausfallen können, Beispiele dafür gibt es in dieser Saison in der Super League genügend. Vier Penaltys wurden bereits verschossen, in mindestens zwei Fällen stand der Goalie ebenfalls bei der Schussabgabe nicht mit einem Fuss auf der Linie:

Darauf angesprochen, schreibt die Swiss Football League auf Twitter: «Da es sich in allen Aktionen dieser Art stets um Millimeterentscheidungen handelt und immer noch überall Menschen am Werk sind, können wir sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft Fehlentscheidungen nicht zu 100 Prozent ausschliessen.»

«Gegner sitzt in Volketswil»

Schaut man sich das Regelwerk und die TV-Bilder nochmals genau an, muss man also zum Schluss kommen, dass die Wiederholung des Penaltys zwar korrekt war, die Regelauslegung jedoch äusserst penibel angewendet worden ist.