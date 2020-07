«Wir spielen gegen den Absteiger, aber die Xamax-Spieler wollen bestimmt nochmals alles zeigen, auch für mögliche neue Verträge.» FCSG-Trainer Peter Zeidler hat grossen Respekt vor Xamax, das Ziel sei aber klar: «Wir möchten keine Tore kriegen und drei Punkte mitnehmen.»

«Jeder hat ein Handy oder schreit von der Tribüne»

Drei Punkte reichen noch nicht, um am Montag gegen die Young Boys um den Meistertitel zu spielen. Dafür bräuchte es einen Sieg von Sion am Freitag gegen YB. Das Spiel im Wallis findet zur gleichen Zeit wie das FCSG-Spiel statt. Peter Zeidler ist das egal: «Sion interessiert mich am Freitag null. Wir konzentrieren uns auf uns. Demirović oder Itten schiessen schliesslich keine Tore für Sion. Diese schiessen sie hoffentlich gegen Xamax.»