Obwohl unter den letzten Spielen auch Zitterpartien waren, ist FCSG-Trainer Peter Zeidler überzeugt, dass die Mannschaft mittlerweile zu einer Einheit zusammengewachsen ist: «Jeder Spieler, ob auf dem Platz, der Bank oder verletzt, will Teil des Ganzen sein und dafür am liebsten drei Mal am Tag trainieren.» Zeidler spüre derzeit einen grossen Mannschaftszusammenhalt: «Die Spieler wollen eine besondere Mannschaft bleiben.»

«Sie erinnern an Kinder auf der Strasse»

Diese Freude am Spiel zeige sich regelmässig in den Trainings: «Ich muss jeweils sagen: ‹So Jungs, Ende jetzt›, und das mehrmals. Es erinnert mich an früher, als man draussen auf der Strasse spielen war und die Mutter oder der Vater sechsmal rufen mussten, man solle endlich rein kommen, weil es etwas zu essen gibt. Da hat man gespielt, bis die Sonne unterging.»

Immer wieder würden die Spieler nach dem Training auf dem Platz bleiben und weitere Schussübungen machen. «Die Spieler haben Freude, das ist schon mal gut. Ich glaube, die machen derzeit nichts anderes als trainieren, spielen, essen und schlafen.» Sie seien mental andauernd im Spielmodus und merken, dass es sich lohnt, Kraft zu investieren: «Sie wollen Besonderes erleben und weiter gute Spiele machen.»

Reise durch Tessin und Westschweiz

So auch am Donnerstag und Sonntag bei den Auswärtspielen in Lugano und Genf. Aktuell fokussiere sich die Mannschaft auf das Spiel gegen Lugano am Donnerstagabend: «Wir haben die Mannschaft studiert und wir möchten unser Spiel durchbringen. Ich traue uns das zu», sagt Peter Zeidler. Lugano werde aggressiv und strukturiert auftreten: «Es ist eine Top-Leistung nötig, damit wir etwas Zählbares mitnehmen.»