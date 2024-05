Zieht es FCSG-Captain Görtler in die Heimat?

Denn anscheinend soll der 1. FC Nürnberg am Routinier dran sein. Görtler kennt den Club gut. Mit 16 Jahren wechselte er von Bamberg in das rund 80 Kilometer entfernte Nürnberg. Der neunfache deutsche Meister, der momentan in der 2. Bundesliga spielt, soll Görtler einen Dreijahresvertrag angeboten haben.

Ob Görtler, der sich im letzten Saisonspiel gegen den FCZ eine Blessur zuzog, dem Lockruf seiner alten Liebe verfällt, ist aber fraglich. Im Mai sagte er noch, dass er die Wertschätzung in St.Gallen spüre. Zudem zählt Görtler bei den Espen zu den Topverdienern und muss dem Fiskus in der Schweiz deutlich weniger abdrücken als in seiner Heimat Deutschland.