Der FC St.Gallen verpflichtet zwei neue Spieler: Bei einer Medienkonferenz zwei Tage vor dem Rückrundenstart gegen Lugano bestätigen Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler diverse Medienberichte.

Der Ghanaer Lawrence Ati Zigi (23) wechselt von Zeidlers früherem Club Sochaux bis Juni 2023 in die Ostschweiz. Er ersetzt Stammgoalie Dejan Stojanović, der zu Middlesbrough gewechselt hat, und steht bereits am Sonntag zwischen den Pfosten. Der Genfer Stürmer Lorenzo González (19) spielte zuvor bei Málaga in der zweiten spanischen Liga und hat ebenfalls bis 2023 unterschrieben.

(red.)