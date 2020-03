Es lief die 14. Minute, als das Festnetztelefon klingelte. Am anderen Ende war Balam, der hämisch in den Hörer lachte. «Seine» Grasshoppers waren an jenem Freitagabend am 10. März 2000 eben mit 3:0 in Führung gegangen. Hakan Yakin, Stéphane Chapuisat und Bernt Haas hatten St.Gallens Meisterträume zum Rückrundenstart schon vor Ablauf der ersten Viertelstunde fast zerstört. Balam sollte aber nicht der letzte sein, der lachte.

Sein Bruder Chilam und ich waren zarte 13 Jahre jung und eingefleischte FCSG-Fans. Alles war angerichtet für ein weiteres grosses Fussballfest, schliesslich hatten die Espen damals als Leader überwintert. Nun sassen wir auf dem Bett in meinem Kinderzimmer und starrten in den Röhrenfernseher, der Eistee gekühlt, die Packung Paprika-Chips geöffnet, FCSG-Schals und -Trikots in der Hand.