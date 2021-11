«Der Eindruck, dass die «Gunst der Stunde» nach den negativen Vorfällen in den letzten Wochen genutzt werden wollte, lässt sich kaum entkräften. Gleichzeitig sei aber auch darauf hingewiesen, dass hinter den Kulissen wohl schon seit Monaten an weiteren Verschärfungen gearbeitet worden ist. Dass die ersten Vorkommnisse nach der grossflächigen Öffnung der Fussballstadien in der Schweiz als Anlass für radikale Verschärfungen genommen werden, zeugt von wenig Vertrauen in den Weg des Dialogs. Die überwiegend positiven Kommentare über die stimmungsvolle Rückkehr der Fans in die Stadien scheinen vergessen.»