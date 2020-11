Formel-1-Pilot Grosjean meldet sich nach Horror-Crash aus Spital

Horror-Crash in der Formel 1: Auto von Grosjean geht in Flammen auf

Nach dem Horror-Crash beim Bahrain-Grand-Prix meldet sich der Formel-1-Fahrer Romain Grosjean aus dem Spital: "Hallo zusammen. Ich wollte nur sagen, dass ich okay bin. Zumindest den Umständen entsprechend. "Der Fahrer verletzte sich nur leicht: Keine Knochenbrüche, dafür Verbrennungen an den Händen. «Danke an alle, danke an die medizinischen Hilfskräfte. Hoffentlich kann ich euch bald wieder persönlich Nachrichten schreiben», sagt der gebürtige Genfer.

Kurz nach dem Start in den GP am Sonntag knallte er in eine Leitplanke. Das Auto wurde beim Unfall in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf.