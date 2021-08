Das Super-League-spiel vom Samstagabend in St.Gallen wird wohl noch eine Weile zu reden geben. Nach dem Ausgleichstreffer der Sittener in der Nachspielzeit kam es zu einem Rassimus-Eklat. FCSG-Fans sollen Sion-Goalie Timothy Fayulu ausgebuht und rassistisch beleidigt haben: «Es wurden von den St.Galler Fans hinter Fayulu rassistische Dinge gesagt – jetzt weint er. Sie haben Affengeräusche gemacht», sagte Sion-Spieler Serey Dié vor laufender SRF-Kamera zu FCSG-Spieler Nicolas Lüchinger (siehe Video). «Man kennt solche Dinge ja aus den sozialen Medien – aber wenn es dich persönlich betrifft, ist das was ganz anderes», sagt Fayulu gegenüber «Blick». «Es generiert Hass! Dabei ist das ein Gefühl, das ich sonst nicht kenne.»

Liga sichtet Videos

Nach dem Spiel verlangte der FC Sion per Twitter ein Verfahren. Nun reagiert die Swiss Football League (SFL): «Am Montag wird aufgrund der Aussagen ein Verfahren gegen den FC St.Gallen eingeleitet», bestätigt SFL-Sprecher Philippe Guggisberg auf Anfrage. Dabei setze die Liga auf Videosichtungen und Befragungen. Der Vorfall müsse sauber aufgearbeitet werden.