Beim FC Wil möchte Alex Frei seine ersten Schritte als Trainer im Profifussball machen. Die Mannschaft ist jung, als U21-Trainer beim FC Basel konnte Frei in dieser Hinsicht bereits Erfahrung sammeln. «Es ist genau das, was ich gesucht habe», sagt Frei bei seiner Vorstellung. Er betont, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen sei, den FC Basel für den FC Wil zu verlassen. Es sei in keiner Weise eine Flucht aus Basel.

Spielerische Entwicklung hat Priorität

In fussballerischer Hinsicht will Frei seine neue Mannschaft vor allem spielerisch weiterentwickeln. «Mein Ziel ist, dass jeder Spieler Fortschritte macht.» Eine konkrete Rangierung als Saisonziel will er nicht nennen, Priorität habe, dass der FC Wil sich so früh wie möglich vom Abstiegskampf verabschiedet. Dabei will er gewisse Elemente von Vorgänger Ciriaco Sforza beibehalten, gleichzeitig aber auch neue Inputs einbringen. Kurz vor dem Saisonstart lässt er sich diesbezüglich aber nicht in die Karten blicken. «Ich denke, der FC Aarau hört auch mit», schmunzelt er. Am 19. September starten die Wiler die neue Saison mit einer Auswärts-Partie gegen Aarau.