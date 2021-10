Es sind wüste Szenen: Fans werfen unzählige Pyros durch das Stadion in den gegnerischen Sektor, Einsatzkräfte werden auf den Strassen mit Böllern beworfen. Auch in Luzern sorgten Fans des FC St. Gallen nach dem Spiel gegen den FCL am Bahnhof für Ausschreitungen gegen die Polizei. Die Einsatzkräfte setzten Gummischrot ein.

«Ich hoffe, die jüngsten Ausschreitungen in Zürich und Luzern werden als Weckruf verstanden», sagt Fredy Fässler, Präsident der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD und St.Galler Sicherheitsvorsteher, gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Es sei dringend nötig, dass gesamtschweizerische Lösungen diskutiert werden.