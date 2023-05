Bittere Niederlage für die Espen: Der FCSG muss sich gegen YB geschlagen geben

Die St.Galler standen dem frischgebackenen Meister nur vor der Partie Spalier. Direkt mit dem Anpfiff legten die Ostschweizer los wie die Feuerwehr. Nach 18 Sekunden hatte das Team von Trainer Peter Zeidler bereits zwei Abschlüsse zu verzeichnen. Die Anfangsphase war geprägt von viel Tempo und etlichen Abschlüssen auf beiden Seiten. Doch sowohl Donat Rrudhani und Philipp Ugrinic für YB, als auch Willem Geubbels für St.Gallen vermochten nicht zu reüssieren. Der französische Stürmer in Diensten der Ostschweizer vergab gleich zweimal innert kürzester Zeit frei vor Anthony Racioppi.

Das Heimteam hielt in der ersten Halbzeit sehr gut mit und kam in der 24. Minute durch Christian Witzig beinahe zum Führungstreffer. Racioppi reagierte jedoch schnell und fischte den Ball aus der Ecke. Im Gegenzug scheiterte Joël Monteiro an Lawrence Ati Zigi.