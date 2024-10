Christian Witzig erstmals für Nationalteam aufgeboten

«Es war mir eine Ehre und ein Privileg» – so verabschiedet sich Yann Sommer aus der Nati

Witzig-Penalty bringt FCSG-Sieg in letzter Sekunde

«Sind voller Vorfreude»: Der FCSG ist in Brügge angekommen

Der 23-jährige Witzig verdiente sich die Selektion mit starken Leistungen bei St.Gallen. In den ersten acht Meisterschaftspielen der Saison gelangen ihm zwei Tore und drei Assists. Zudem traf er im Schweizer Cup.

Im Vergleich zu den beiden Niederlagen im September gegen Dänemark (0:2) und Europameister Spanien (1:4) diesmal dabei sind Torhüter Philipp Köhn (Monaco), Ulisses Garcia (Marseille), Cédric Zesiger (Wolfsburg), Edimilson Fernandes (Stade Brest), Dan Ndoye (Bologna) und Andi Zeqiri (Standard Lüttich).

Von den Stammspielern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht Ruben Vargas. Der Offensivspieler vom Bundesligisten Augsburg erlitt im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Erneut kein Aufgebot erhielt Noah Okafor von der AC Milan, der jedoch auf der Pikettliste steht.

Die Schweizer treffen am 12. Oktober in Leskovac auf Serbien. Drei Tage später empfangen sie in St.Gallen zur Revanche Dänemark.

