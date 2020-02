Er ist ein Weltstar und jetzt schon eine Legende: Der portugiesische Fussballer Cristiano Ronaldo. Heute Mittwoch wird er 35 Jahre alt und hat bereits eine unglaubliche Karriere hinter sich.

Er ist zum Beispiel Rekordtorschütze in der Champions League. 128 Mal hat er ins Netz getroffen. Ausserdem wurde er bisher siebenmal Torschützenkönig im europäischen Wettbewerb – so oft wie sonst keiner. Auch in der portugiesischen Nationalmannschaft hält er mehrere Rekorde: Er ist Rekordspieler und Rekordtorschütze. Was du sonst noch über Cristiano wissen solltest, kannst du gleich im Quiz testen.