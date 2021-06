Der erste Achtelfinal dieser Europameisterschaften ist Geschichte. Dänemark schlägt Wales mit 4:0. In der ersten Halbzeit schoss Dolberg die Dänen in Führung und doppelte in der 48. Minute nach. Maehle sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung. In der Nachspielzeit erzielte Braithwaite sogar noch das 4:0.

(red.)