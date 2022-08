Darum ist der FC St.Gallen so gut in die neue Saison gestartet

Auch in diesen Kategorien trumpft der FC St.Gallen auf: Sowohl die Boden-, als auch die Luftherrschaft ist Grün-Weiss. Mit Patrick Sutter und Matej Maglica führen zwei St.Galler die beiden Ranglisten an.

Mentalität ebenso wichtig

Die statistischen Leistungsdaten sind aber lange nicht der einzige Faktor, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Jeder, der etwas von Fussball versteht, weiss, dass der Fussballgott – sofern es ihn dann gibt – nicht immer fair ist. Es kommt es doch öfters vor, dass die eigentlich schlechtere Mannschaft punktet.

So betont Trainer Peter Zeidler immer wieder, wie entscheidend der Wille oder die allgemeine Mentalität im Fussball sind. Deshalb hält er den Ball bewusst flach: «Die momentane Entwicklung ist sicher positiv. Wir sind aber noch nicht gänzlich zufrieden und wollen uns weiter steigern», meint der Cheftrainer.

Wichtige Unterstützung der Fans

Ob der positive Trend des FC St.Gallen weiter geht, zeigt sich am Wochenende. Nach dem Meister wartet mit den Grasshoppers die zweite Mannschaft aus Zürich auf die Espen. «Eine gute Mannschaft mit einer klaren Ausrichtung und klaren Ideen. Ich will aber nicht gross vom Gegner reden. Wir wissen, dass wir mit der Unterstützung vieler Fans in der Lage sind, etwas gegen sie auszurichten», so Zeidler. Die St.Galler streben am Samstag um 20.30 Uhr auswärts gegen die Grasshoppers Zürich die nächsten drei Punkte an.

