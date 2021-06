Gegen Ende dieser Saison zeichnete sich jedoch – gerade noch rechtzeitig – Besserung ab. Was Fans im Stadion ausmachen können, zeigte beispielsweise der spektakuläre FA-Cup-Sieg von Leicester gegen Chelsea, als einige tausend Anhänger das riesige Wembley Stadium in einen Hexenkessel verwandelten. Die Stimmung war mitreissend, die Szenen danach emotional, herzerwärmend.

Zum Beispiel die Franzosen. Die spielen am 19. Juni in Budapest gegen Ungarn. Dank der günstigen Pandemiesituation in Ungarn dürfen dort 68'000 Personen ins Stadion – und Reisebeschränkungen gibt es auch kaum.

An einem grossen Fussballturnier darf man stolz auf seine Nation sein, ohne in eine politische Ecke gedrängt zu werden. Die Schweizer Fans und Spieler gehen damit vergleichsweise eher zurückhaltend um – aber es gibt ja auch noch andere.

Die irischen Fans, die sich bei der EM 2016 durch ihr sympathisches Auftreten beliebt gemacht haben, sind dieses mal leider nicht dabei. Dafür die Engländer, Italiener und Schotten, und die singen ja auch gern mal eins.

Und dem ausgehungerten Fussballfan wird erst dann wieder bewusst werden, dass in den letzten 18 Monaten eigentlich gar kein Fussball gespielt wurde. Zumindest nicht so richtig.

Lass mal gut sein

Der Rahmen, den die EM 2020 vorgibt, ist natürlich weit weg von perfekt. Man erzählt sich einfach gern von der Euro 96 in England, oder von der Euro 04 in Portugal und suhlt sich in Nostalgie. Nun ist es halt die Euro in Europa. Das ist nicht gleich romantisch, es lässt sich nicht gleich gut schubladisieren. Es fehlt auch die elektrisierende Anspannung, die das Gastgeberland durchfährt.

Und ohne Pandemie wäre das auch schade. So trifft der Modus aber den Zeitgeist: Alles ein bisschen weiter auseinander, weniger Ballungszentren, weniger Ansteckungen.

Und auch wenn wir uns volle Stadien und Fans vor Ort wünschen: Die Meisten sehen die Spiele ohnehin zu Hause oder beim Public Viewing (und da dürfte es ja doch noch das eine oder andere geben).

Wo die Spiele stattfinden, kann uns also Wurst sein. Es geht schon jemand hin, der Stimmung macht.

Diese EM ist seltsam und es ist gut, dass die nächste dann in Deutschland ist. Aber für jetzt ist es die beste EM, die wir kriegen können. Eine, die uns den Fussball und das ganze Drumherum sanft wieder zurückbringt.