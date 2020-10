Das dritte 1:0 – Espen bleiben makellos

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,9.



Fazit: Letztendlich ist der dritte 1:0-Sieg in Folge in der Super League zwar schmeichelhaft, aufgrund der klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit aber nicht gänzlich unverdient. Nach drei Partien sind die Espen die einzige Mannschaft in der Schweiz, die noch keinen Punktverlust und noch kein Gegentor zu verzeichnen hat. Peter Zeidler hat jetzt zwei Wochen Zeit, um auch noch das Offensivspiel zu optimieren, bevor mit Luzern der nächste schwierige Gegner in dieser ausgeglichenen Liga wartet.