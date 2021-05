Die Welt hat eine neue Fussballhymne – oder zumindest ein Lied, das noch dazu werden könnte. Martin Garrix, Bono und The Edge haben am 14. Mai das offizielle Lied zur kommenden Fussball-EM veröffentlicht.

In einer Mitteilung erklärt Garrix: «Die Musik für eines der grössten Sportereignisse der Welt zusammen mit Bono und The Edge zu kreieren, war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen gemacht haben und freue mich darauf, es endlich mit der Welt zu teilen.»

Die diesjährige EM startet am 11. Juni in Rom. Im ersten Spiel treffen die Türkei und Italien aufeinander. Die weiteren Spiele finden in insgesamt elf Städten in ganz Europa statt. Unter anderem in München, Glasgow und Kopenhagen. Eigentlich hätte die Europameisterschaft bereits 2020 stattfinden sollen, musste wegen der Coronapandemie aber verschoben werden.