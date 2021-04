Klammheimlich haben sechs Clubs aus England sowie je drei aus Spanien und Italien eine langwährende Drohung wahrgemacht: In der Nacht auf Montag gründeten sie die European Super League, eine Liga, die den ohnehin schon Schwerreichen im europäischen Clubfussball jährliche Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich garantieren soll.

Sie blieben, so der Plan, zwar den nationalen Meisterschaften erhalten, würden aber nicht mehr an den vom europäischen Fussballverband (Uefa) organisierten Hauptwettbewerben teilnehmen. «Man spuckt Fans und Gesellschaft ins Gesicht. Wir wussten nicht, dass wir mit Schlangen zusammenarbeiten», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin in einer harschen Stellungnahme zu den Plänen der Grossclubs.

Dass diese bereits ab August der Champions League, Europa League und auch der ab diesem Sommer stattfindenden Conference League fernbleiben wollen, ist ein Angriff auf die Monopolstellung der Uefa. Doch dies allein ist nicht der Grund, weshalb Fans, Clubvertreter und sogar Politiker gegen die Pläne Sturm laufen.

Die Champions League kann nicht mithalten

An der European Super League sollen jede Saison 20 Teams teilnehmen (Zehnergruppen, dann Viertelfinals). Die Gründungsmitglieder (vgl. Tabelle) sind dabei gesetzt und müssen sich nicht in der nationalen Meisterschaft qualifizieren, wie dies etwa in den Wettbewerben der Uefa der Fall ist.