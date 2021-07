Am Wochenende geht es wieder los: Die Super League startet in die neue Saison. Die Klubs haben sich über den Sommer rege auf dem Transfermarkt betätigt – und mit einigen Verpflichtungen und Abgängen überrascht. In unserem Überblick findest du die Sommer-Transfers.

Steht satt beim Super-Ligisten GC nun beim FC Aarau unter Vertrag: Allen Njie (l.). Arthur Cabral (m.) bleibt dem FC Basel im Gegensatz zum Aargauer Silvan Widmer treu. Dieser wechselt in die Bundesliga zu Mainz. © Freshfocus