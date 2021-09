Die Schweizer Nati trennt sich 0:0 vom Europameister Italien

Goalie Yann Sommer parierte in der 53. Minute einen Penalty von Jorginho. Auch ansonsten intervenierte der Captain mehrmals entscheidend. Für die Schweiz hatten Manuel Akanji (42.) und Denis Zakaria (85.) die besten Torchancen im mit 31'500 Zuschauern ausverkauften St. Jakob-Park.

Für die Schweiz, die bei zwei weniger ausgetragenen Partien vier Punkte Rückstand auf Italien hat, geht es in der WM-Qualifikation am Mittwoch in Belfast gegen Nordirland weiter.