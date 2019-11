Dortmund verliert gegen Barcelona 3:1

Ein Endspiel ist die Partie beim grossen FC Barcelona für den BVB heute gleich im doppelten Sinn: Gewinnt Dortmund in Barcelona, ist das Achtelfinalticket in dieser Gruppe bereits nach fünf Spielen gelöst. Bei einer Niederlage hingegen hat die Borussia das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand, da Barca dann uneinholbar wäre und man den direkten Vergleich gegen Inter Mailand verloren hat. Ein Endspiel ist die heutige Partie aber auch für Lucien Favre. Bei einem weiteren schwachen Auftritt dürfte der Dortmunder Coach kaum noch zu halten sein. Die ganze Partie im Liveticker.

(red.)