Ed Sheeran sponsert Fussballtrikots – und kündet neue Tour an?

Ed Sheeran ist zurück aus seiner Babypause. Schon an seinem 30. Geburtstag im Februar kündete er an, dass er sich bald an die Arbeit von seinem vierten Soloalbum machen wird. Nach den drei Alben «+» (Plus), «x» (Multiply) und «÷» (Divide) wird er das vierte wohl ziemlich sicher «-» (Minus) taufen.

Nun kündigt er mit einem neuen Streich sogar eine Tournee an: Er sponsert in der neuen Saison die Trikots seines Lieblingsfussballclub Yspwich Town. Das Logo, welches auf den neuen Trikots der Herren- und Damenmannschaft aufgedruckt wird, macht seine Fans hoffnungsvoll. Denn unter den bekannten mathematischen Zeichen steht das Wort «Tour».