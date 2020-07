Vincent Rüfli bringt den FC St.Gallen gegen seinen Ex-Verein mit einem Sonntagsschuss früh in Führung, bevor Servette in der zweiten Halbzeit verdient ausgleicht. Am Ende zittern die Espen noch, erobern sich aber die Tabellenspitze zurück. Die Spielernoten gibt's in der Bildergalerie.

Fazit: In Anbetracht des starken Gegners und des brutalen Spielplans mit Auswärtsspielen in Lugano und in Genf innerhalb von nur vier Tagen können und werden die Espen mit dem Punkt und der Rückeroberung der Tabellenführung mit Sicherheit zufrieden sein. Jetzt gilt es, die vier freien Tage zur Regeneration gut zu nutzen, denn mit dem FC Luzern reist am Donnerstag ein veritabler Angstgegner nach St.Gallen.