Ein Punktgewinn gegen die Krise

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,3.

Fazit: Insgesamt zeigen die Espen eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Spielen und verdienen sich so den Punkt gegen ein starkes Servette. Dass die Partie auch hätte verloren gehen können, liegt vor allem an einer Schwachstelle: Auf den Aussenverteidigerpositionen sind die Espen derzeit sowohl in defensiver als auch in offensiver Hinsicht ausserordentlich schwach besetzt. Hier ist es unverständlich, weshalb Alain Sutter auf den Abgang von Routinier Vincent Rüfli bisher nicht reagiert hat – insbesondere, weil mit Michael Lang ein St. Galler Eigengewächs in der Bundesliga auf der Tribüne sitzend seine EM-Chancen verschwinden sieht.

