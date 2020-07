Ein Vierfachwechsel zum Auswärtssieg

Fazit: Auch wenn die nominellen Ersatzkräfte in der ersten Halbzeit durchaus zu überzeugen wissen, zeigt in der zweiten Halbzeit die eigentliche Stammformation von Peter Zeidler eindrücklich, weshalb an ihr momentan noch kein Vorbeikommen ist. Was in einer normalen Saison mit genügenden Erholungspausen für diese Mannschaft noch alles möglich gewesen wäre, stellt man sich besser gar nicht vor – auch so ist es für die jungen Espen punktemässig jetzt schon die beste Saison in der Zehnerliga.