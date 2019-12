In der Zentrale der Uefa, in Nyon, werden um 12 Uhr das Achtelfinale der Champions League sowie die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. Der FC Basel ist als einzige Schweizer Mannschaft in der Europa League dabei.

Champions League. Auslosung Achtelfinals: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, Real Madrid - Manchester City, Atalanta Bergamo - Valencia, Atlético Madrid - Liverpool, Chelsea - Bayern München, Lyon - Juventus Turin, Tottenham Hotspur - Leipzig, Napoli - Barcelona. Spieldaten. Hinspiele: Dienstag/Mittwoch, 18./19. Februar und 25./26. Februar. Rückspiele: Dienstag/Mittwoch, 10./11. März und 17./18. März. - Final am Samstag, 30. Mai 2020, in Istanbul (Atatürk-Stadion). Hier die Auslosung der Europa League im Livestream: