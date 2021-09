FC Rorschach-Goldach verliert 0:3 gegen Basel

Vor vielen lokalen Fans spielte der FC Rorschach-Goldach am Sonntagnachmittag im Cup gegen den FC Basel. Die unterklassige Mannschaft aus der 2. Liga interregional schlug sich wacker und konnte lange ein 0:0 halten. Erst in der 36. Minute traf der Basel-Stürmer Liam Miller per Kopf zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit folgten weitere Treffer von Taulant Xhaka und Matías Palacios, die den Einzug in den Cup-Achtelfinal für den aktuellen Super-League-Zweiten besiegelten. Der FC Basel trat ohne zu überzeugen auf, schaffte es schliesslich aber ungefährdet eine Runde weiter.

Für die Spieler des FC Rorschach-Goldach ist die Enttäuschung über die Niederlage schnell vergessen. Viel grösser ist die Freude über die Begegnung mit einem Superligisten. Die 0:3-Niederlage wird von den FC Rorschach-Goldach Fans in der Sportanlage Kellen in Tübach deswegen auch ausgiebig gefeiert.

