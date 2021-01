FC St.Gallen bringt sich selbst um Punkte

Fazit: Es war nicht der Abend des FC St.Gallen. Das Filetstück der Grün-Weissen, die Abwehr, sah bei zwei Toren unglücklich aus. Getreu dem Motto Pleiten, Pech und Pannen passte es zu diesem Spiel, dass dem ansonsten stets sicheren Zigi ein harmloser Ball durch die Finger rutschte, was zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte. Nach dem Seitenwechsel rannte Grün-Weiss zwar an, der Ausgleich wollte jedoch nicht fallen. Das lag auch an einer gewissen Ideenlosigkeit der Sturmabteilung, welche sich nun schon seit mehreren Runden manifestiert. Gegen Sion müssen nun am kommenden Mittwoch Punkte her, wenn man weiterhin ein Wörtchen um die europäischen Plätze mitreden will.