FCSG-Spieler Florian Kamberi Corona-positiv

Als Sicherheitsmassnahme wurde das Training vom Montagvormittag vorsorglich abgesagt und die ganze erste Mannschaft inklusive Staff ebenfalls getestet, teilt der FCSG am Dienstag mit. Sämtliche Tests fielen jedoch negativ aus. In Absprache mit dem St.Galler Kantonsarztamt nimmt die Mannschaft das Training am Mittwoch – wie bisher unter strikter Einhaltung des Schutzkonzepts der Swiss Football League – wieder auf.

Florian Kamberi kam am Sonntag beim Heimspiel der Raiffeisen Super League gegen den FC Basel zum Einsatz; er wurde in der 68. Minute eingewechselt. Die Swiss Football League und der FC Basel sind über das positive Testergebnis informiert.

(red.)