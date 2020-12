FCSG-Spieler Victor Ruiz positiv auf das Coronavirus getestet

Victor Ruiz klagte am Samstagmorgen über leichte Krankheitssymptome, worauf er sich umgehend in Isolation begab. Der gestern durchgeführte Coronatest fiel positiv aus, wie der FCSG am Montag mitteilt.

In Absprache mit dem Kantonsarztamt kann der FC St.Gallen den Spielbetrieb fortführen, wie bisher unter strikter Einhaltung des Schutzkonzepts der Swiss Football League. Das Heimspiel gegen die Young Boys von morgen Dienstag findet wie geplant statt.

(red.)