Es sind noch 13 Runden zu spielen, bis der Meister der Super League 2020 gekürt werden kann – ein ganz spezieller Meistertitel, dem der FCSG so nahe ist wie sonst keiner.

Als Tabellenführer startet der FC St.Gallen in die Geisterspiel-Saison und trifft zuallererst auf Sion. Der voraussichtliche Spielplan gemäss Teleclub sagt das Spiel auf Samstagabend am 20. Juni an.

Es werden englische Wochen auf die Schweizer Clubs zukommen, so viel hat der SFL bereits angekündigt. Die verbleibenden 13 Spielrunden sollen innerhalb von nur sechs Wochen ausgetragen werden. Das erste Schweizer Geisterspiel wird zugleich im Free TV gezeigt, YB soll um Freitag, 19. Juni, gegen den FC Zürich spielen.

So sieht der Zeitplan für die 24. Super League-Runde gemäss Teleclub aus:

Freitag, 19. Juni, 20.30 Uhr: YB – Zürich

Samstag, 20. Juni, 18.15 Uhr: Xamax – Thun

Samstag, 20. Juni, 20.30 Uhr: Sion – St.Gallen

Sonntag, 21. Juni, 13.45 Uhr: Servette – Lugano

Sonntag, 21. Juni, 16.00 Uhr: Luzern – Basel

Die verbleibenden 13 Runden sollen bis zum 2. August zu Ende gespielt sein, dann wird der Meister 2020 feststehen, voraussichtlich wird die Saison ohne Zuschauer im Stadion zu Ende gehen. Der definitive Spielplan wird nächste Woche erwartet.