Nachdem die Schweizer Nationalmannschaft an der Frauen-EM 2022 bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist und nur einen Punkt sammelte, will sie nun erneut angreifen. Im Qualifikationsspiel für die anstehende Weltmeisterschaft konnten sich die Schweizerinnen knapp gegen Wales durchsetzen und stehen nun in der Gruppenphase.

Wo und wann findet die Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2023 statt?

Die Frauen-WM 2023 wird in Australien und Neuseeland ausgetragen. Insgesamt finden die Spiele in zehn verschieden Stadien in den folgenden neun Städten statt:

Australien

Sydney im Sydney Football Stadium und im Stadium Australia

Melbourne im Melbourne Rectangular Stadium

Adelaide im Hindmarsh Stadium

Bisbane im Brisbane Stadium

Perth im Perth Rectangular Stadium

Neuseeland

Auckland im Eden Park

Hamilton im Waikato Stadium

Wellington im Wellington Regional Stadium

Duedin im Dunedin Stadium

Wie gewohnt eröffnet ein Gastgeberland die Weltmeisterschaft. Somit wird Neuseeland am 20. Juli um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Norwegen im Eden Park antreten. Insgesamt werden 64 Spiele bei der Frauen-WM 2023 zu sehen sein. Das Finale wird am 20. August um 12 Uhr in Sydney ausgetragen.