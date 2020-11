Das nebligste Spiel?

Fussball im dichten Nebel. Da erinnern sich Fussballfans natürlich sofort an folgende Geschichte: Bis in die 1950er-Jahre wurden in England auch an Weihnachten Spiele ausgetragen. 1937 kam es zum Duell zwischen Chelsea gegen Charlton. Dichter Nebel lag über der Stamford Bridge, beide Teams trafen in der ersten Halbzeit. Doch dann wurde der Nebel immer dicker. Sam Bartram, Goalie bei Charlton, blickt in seiner Autobiographie zurück: «Wir hatten die Überhand, ich sah aber immer weniger, wir machten zu dieser Zeit einen Angriff nach dem anderen.» Bartram blieb fokussiert. Mehrere Minuten sah er keinen einzigen Spieler, er dachte, dass seine Kollegen Chance um Chance auf der anderen Platzhälfte hätten. Irgendwann tauchte ein Polizist neben ihm auf und fragte: «Was zum Teufel machst du hier? Das Spiel ist schon seit einer Viertelstunde unterbrochen, niemand mehr ist auf dem Platz.» Bartram erinnert sich, wie er danach in die Kabine kam, der Rest des Teams hatte bereits geduscht und brach in schallendes Gelächter aus, als sie ihn erblickten. (rr)