Die Idee klingt ziemlich gut: autonome Kameras im Fussballstadion, die dem Ball folgen und ganz ohne Kameramann zurechtkommen. Gerade während der Corona-Pandemie und bei Spielen mit geringer Einschaltquote bieten sich solche Kameras besonders an.

So wie zum Beispiel das Spiel am 24. Oktober zwischen Inverness Caledonian Thistle gegen Ayr United in der zweiten schottischen Liga. Für die Fans natürlich toll, dass so eine Partie gestreamt wird. Wenn da nur die Glatze des Linienrichters nicht wäre.

Der «Kopfball»

Der Algorithmus der Kamera wurde nämlich geknackt. Nicht von einem Hacker, sondern von der Glatze des Linienrichters. Im Gegenlicht wurde diese von der autonomen Kamera immer wieder mit dem Ball verwechselt, weswegen der Herr an der Seitenlinie wohl so viel exklusive Bildschirmzeit erhielt, wie sonst kaum einer seiner Berufskollegen.

Kaum geriet der Mann ins Bild, zentrierte die Kamera die Aufnahme bei ihm. Das Spiel war ihr zu grossen Teilen egal. Die Spieler der beiden Mannschaften kämpften um den Ball und den Sieg, foulten, flankten, schossen – aber die Kamera zeigte, wie der Linienrichter vom einen Fuss auf den anderen stieg oder seine Fahne hob.