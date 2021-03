Gnadenlose Luzerner bestrafen St.Galler Chancenwucher

Der FCSG verspielt frühe Führung und verliert in Luzern mit 2:4

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 3,9.

Fazit: Diese Niederlage haben sich die Espen selbst zuzuschreiben, auch wenn man die Aufholjagd des Heimteams natürlich nicht kleinschreiben sollte. Nach gleich drei vergebenen sogenannten Hundertprozentigen bestätigen die Grün-Weissen in der zweiten Halbzeit die alte Fussballweisheit, dass wer sie vorne nicht macht, sie hinten fängt. Auch Trainer Peter Zeidler hat mit Sicherheit eine Mitschuld am St.Galler Einbruch: Mit seinem unnötigen Dreifachwechsel trotz eigener Führung und guter Leistung nahm er seiner Mannschaft die zuvor so gut funktionierenden Automatismen. Insgesamt konnte dann auch keiner seiner fünf Wechselspieler überzeugen, die zweite Garde der Luzerner zeigte sich derjenigen der Espen insbesondere physisch überlegen.