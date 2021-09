Guillemenots Aussetzer und Lichtblick Besio: Die Noten zum Horrornachmittag in Genf

Nachdem Jérémy Guillemenot die Espen mit einer völlig unnötigen roten Karte schon in der dritten Spielminute schwächt, stehen die St.Galler unter Schock und laufen in eine Kanterniederlage. Die Spielerbewertungen findest du in der Galerie – nur drei Akteure verdienen sich eine genügende Bewertung.

1 / 14