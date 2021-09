Ein paar tausend Hände fassten sich an Kopf und ein kollektiver Aufschrei brandete durch die Sportanlage Kellen, als Arbnor Morina für Rorschach-Goldach nach 7 Minuten die Latte traf. Dieser Schuss war der Beginn einer besonderen halben Stunde, in der das Wunder von Tübach irgendwie möglich schien – zumindest für die Zuschauer auf den Steinstufen der Westtribüne. Rorschach-Goldach spielte in dieser Zeit stellenweise gross auf, jede Aktion wurde von den mehr als dreitausend Heimfans bejubelt. Gefühlt jeder, der in der Region jemals gegen einen Fussball getreten hat, war am Sonntagnachmittag im strömenden Regen in der Kellen dabei. Bekannte Gesichter am Bierstand, auf den Rängen – und eben auch auf dem Platz.

Zu sehen, wie ein Mark Schumacher einem Taulant Xhaka an der Mittellinie den Ball mopst, oder noch geiler, wie Amateurfussballer Morina dem Profi Liam Millar einen Tunnel schiebt, liess die die Herzen der Anwesenden höher schlagen. Das kriegst du halt nur im Cup, und das kriegst du als regionaler Verein vielleicht auch niemals wieder. Basler Fans lieben Rorschach-Goldach «So ein Spiel gab es hier noch nie», sagte der überglückliche Speaker Dani Niederer nach dem Spiel im Festzelt. Zu einem Zeitpunkt, als das Wunder von Tübach vergessen und der unvermeidliche Basler Sieg Tatsache war. Spass hatten an diesem Sonntag trotzdem alle. Das lag zum einen an der guten Leistung, die 0-3 Niederlage ist absolut respektabel, dem grossen Event an sich und der Klasse des Gästeanhangs. Die Basler Fans haben verstanden, dass für die Region das Fest im Vordergrund stand, sie zeigten sich respektvoll – und vor dem Spiel eine durchdachte Choreo mit einem Rorschachtest und dem Pokal. Zu Ehren des Gastgebers zündeten die mitgereisten Fans auch Blau-Gelbe Rauchtöpfe an. Eine Reaktion auf das berühmte Jubelvideo der Amateurfussballer, als der FC Basel als Cupgegner ausgelost wurde. «Dafür lieben die Basler Fans Rorschach-Goldach», soll ein übriggebliebener Basler nach dem Spiel gesagt haben.

Die Basel-Fans zeigten sich von ihrer besten Seite. © Tagblatt/Tobias Garcia