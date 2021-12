YB nach Remis in Manchester ausgeschieden

Dabei waren die Spanier, welche neu von Vereinslegende Xavi trainiert werden, gar nicht schlecht in die Partie gegen die Münchner gestartet. In den ersten Minuten hielten sie gut dagegen und konnten auch offensiv Nadelstiche setzen. In der Folge zeigte sich aber rasch die derzeitige spielerische Unterlegenheit im Vergleich mit absoluten Topteams.

Innert zehn Minuten, kurz vor der Halbzeitpause, sorgten die Bayern für den Unterschied, Thomas Müller und Leroy Sané trafen für den deutschen Rekordmeister.

Barca, das einen Sieg gebraucht hätte, um doch noch den zweiten Rang hinter den bereits qualifizierten Münchnern zu erreichen, konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr reagieren. Stattdessen erzielte Jamal Musiala das dritte Tor für das Heimteam und besiegelte damit das erstmalige Ausscheiden Barcelonas in der CL-Gruppenphase seit dem Jahr 2000.

(red.)