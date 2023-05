Gerade im Mutterland des Fussballs spitzt sich die Entscheidung um die heissbegehrte Premier-League-Trophäe allmählich zu. Die beiden Anwärter auf den Meistertitel heissen dieses Jahr Manchester City und der FC Arsenal.

Nach 34 Spieltagen führt Manchester City die Tabelle des englischen Oberhauses mit 79 Punkten an – vor Arsenal, welche ihrerseits 78 Punkte auf ihrem Konto haben (mit einem Spiel weniger). © premierleague.com

Das Duell zwischen den beiden Vereinen auf der Insel ist zugleich auch ein Duell zweier Schweizer Nationalspieler: Manuel Akanji (Manchester City) und Granit Xhaka (Arsenal). Nach Xherdan Shaqiri, welcher sich in der Saison 2019/20 mit dem FC Liverpool zum englischen Meister krönte, ist der zweite Schweizer Meister in England also beschlossene Sache. Vier Spiele für die «Gunners» und fünf Spiele für die «Citizens» stehen in der Premier League noch aus. Spätestens dann wird entweder Citys Akanji oder Arsenals Xhaka mit dem englischen Meisterpokal zu sehen sein. Schafft Lens die Überraschung in Frankreich? Auch auf der anderen Seite des Ärmelkanals steht noch kein Meister fest. In der französischen Ligue 1 liefern sich Paris Saint-Germain, Olympique Marseille und der RC Lens einen Dreikampf um den Titel. Die Mannschaft aus der Hauptstadt Paris hat sich den Meistertitel bereits in der Saison 2021/22 geschnappt.

PSG führt die Tabelle mit 75 Punkten an. Darauf folgen Marseille (mit 70 Punkten) und Lens (mit 69 Punkten). © ligue1.com

Fünf Spieltage sind in der Ligue 1 noch zu absolvieren. Bereits diesen Samstag kommt es zum Spitzenkampf zwischen Olympique Marseille und dem RC Lens (21 Uhr). Ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bundesliga In Deutschland will Borussia Dortmund (mit dem Schweizer Gregor Kobel) den Serienmeister und Titelverteidiger Bayern München (mit dem Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer) vom Thron stossen. Das ist allem Anschein nach kein leichtes Unterfangen: In den letzten zehn Saison wurden die Münchner deutscher Meister – dem BVB gelang dieses Kunststück letztmals 2012.

Die Bayern stehen mit 62 Punkten zuoberst in der Tabelle. Borussia Dortmund hat lediglich einen Zähler Rückstand auf den Rekordmeister. Mit 56 Punkten kann man Union Berlin indes Aussenseiterchancen auf den Titel zuschreiben. © bundesliga.com

Im Endspurt um die Meisterschale will aber auch Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer ein Wörtchen mitreden. Ostschweizer Aufstiegsträume Die Challenge League befindet sich in den letzten Zügen. Mitten drin um sich einen Platz in der Super League zu sichern ist auch der FC Wil. Die momentanen vier Punkte Rückstand auf Leader Yverdon-Sport sind allemal noch aufzuholen.

Der FC Wil ist mit 52 Punkten Verfolger. Vor ihm liegen der FC Lausanne-Sport (53 Punkte) und der Yverdon Sport FC (56 Punkte). © sfl-org.ch

Zudem liegen die Wiler mit Platz drei auf einem Barrageplatz. Dank der Aufstockung der obersten Schweizer Fussballiga vor der nächsten Saison, steigen die zwei bestplatzierten Mannschaften aus der Challenge League direkt auf. Auch in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz stehen noch fünf Partien in der laufenden Saison aus. Spektakel in einer zweiten Liga Apropos zweite Liga: Ein spektakuläres Finish bahnt sich in der LaLiga Smartbank an. In der zweiten Liga von Spanien liegen mit Eibar (67), Granada (65), Levante (65), Alaves (65), und Las Palmas (64) gleich fünf Mannschaften innerhalb von drei Punkten.

In der spanischen «LaLiga SmartBank» ist Spannung zum Saisonende hin vorprogrammiert. © laliga.com

Zwei Mannschaften steigen direkt in die LaLiga auf. Platz drei bis sechs spielt in den Playoffs um den Aufsteig ins spanische Oberhaus. Ebenfalls lohnt es sich, auf die Entscheidungen in Österreich, Belgien, Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland und der Türkei zu achten. Von Meistern und designierten Meistern Eine lange Durststrecke beendet der SSC Neapel am Donnerstagabend. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Udinese Calcio ergattern sich die Süditaliener ihren insgesamt dritten «Scudetto». Den letzten Meisterpokal durften sie vor 33 Jahren in die Höhe stemmen. Dementsprechend ausgelassen waren die Feierlichkeiten in der Mannschaftskabine nach der Partie: