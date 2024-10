So schlagen sich die Abgänge des FC St.Gallen

Der prominenteste – und finanziell einträglichste – Abgang der Espen in diesem Transferfenster war Isaac Schmidt. Bei seinen Einsätzen für die Ostschweizer zählte er jeweils zu den Besten. Sein Potenzial blieb nicht unbeachtet und so wagte der 24-Jährige den Schritt zu Leeds United.

Möller konnte sich in St.Gallen keinen Platz in der Startelf erkämpfen. Nach zwei Kurzeinsätzen Anfang Saison wurde er deshalb nach Norwegen verliehen, um Einsatzpraxis zu sammeln.

Schubi gehörte bei den Espen zu den Publikumslieblingen. An seine Topform unmittelbar vor seiner schweren Verletzung im Spiel gegen YB im September 2022 kam der Österreicher danach aber nie mehr heran. Die Einsätze wurden seltener und so kam sein Abgang in diesem Sommer nicht überraschend.

Bei 1860 München gehört Schubert oft zur Startelf, befindet sich mit dem Team aber in einer Krise. In der dritten Liga belegen die Münchner den enttäuschenden zweitletzten Rang. In neun Einsätzen traf Schubi einmal.

Erfolgreicher läuft es für 1860 München im Bayerischen Landespokal, wo man bisher immer als haushoher Favorit in die Spiele ging und die ersten beiden Runden mit 18:0 und 10:0 gewann. In drei Spielen traf Schubert sechs Mal und bereitete ein Tor vor. Allerdings wurde er beim Gastauftritt in Memmingen durch zwei Gelbe Karten in der 96. und 98. Minute des Feldes verwiesen.

Richard van der Venne (RKC Waalwijk)