Maskottchen von Beruf, das ist nicht jeder. Nun bietet sich die Chance, beim FC Vaduz als «Wolfi» die Fans zu unterhalten. Das Maskottchen soll bei allen Heimspielen dabei sein und für gute Stimmung auf und neben dem Feld sorgen. Ebenfalls soll «Wolfi» auch an zukünftigen Events Freude bereiten und Fanbindung herstellen. «Wolfi soll besonders für Kinder und Jugendliche eine tolle Attraktion sein», sagt Manuel Kalberer, Medienchef beim FC Vaduz.

Bereits im Dezember war «Wolfi» schon bei einigen Spielen dabei. «Wegen der Corona-Krise haben wir dem Maskottchen aber eine Pause gegeben», so Kalberer. Nun will der Aufsteiger wieder einen Wolf an der Linie haben.

Bist du geeignet als «Wolfi»?

Um der nächste Wolf zu sein, muss man grösser als 1,65 Meter sein, aber kleiner als 1,85 Meter. Kalberer sagt: «Die Körpergrösse ist vorgegeben, so dass der Person das Wolfskostüm passt.» Ebenfalls ist es ideal, wenn das Maskottchen in Liechtenstein wohnt, eine Mailadresse hat und Deutsch redet. Obwohl die Sprechrolle für einen Wolf eher begrenzt sein wird.

Der FC Vaduz kann sich gut vorstellen, mehr als ein Maskottchen einzustellen. «Falls mal ein Wolf nicht kann, kann dafür sein Pendant einspringen», erklärt Kalberer.

Benannt nach Fanclub

Doch wieso hat der FC Vaduz einen Wolf als Maskottchen? «Der erste Fanclub, den der FC Vaduz hatte, heisst Rheinwölfe», sagt Kalberer. So lag es nahe, das Maskottchen nach dem Fanclub zu benennen. «Das passende Kostüm auszuwählen, war ja danach nicht mehr schwierig», sagt Kalberer und lacht.

(jas)