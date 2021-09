Ohne vier Stammspieler tritt die Schweiz in Basel in der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien an. Das erste Pflichtspiel wird für den neuen Nationalcoach Murat Yakin zur Herkulesaufgabe. Mit dem Ticker bist du ab 20.45 live dabei.

Gegen Italien ist die Schweiz personell so geschwächt wie lange nicht mehr in einem Pflichtspiel. © Keystone