Leistungssteigerung nach Horrorstart

Schon früh geraten die Espen in Sion in Rückstand, weil sie dem Gegner im fünften Spiel in Folge einen Penalty zugestehen müssen. In der zweiten Halbzeit kann Guillemenot immerhin noch ausgleichen. Die Spielerbewertung gibt's in der Galerie.

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,1. Fazit: Den Grün-Weissen werden ihre Schwächen gegen Sion erneut schonungslos aufgezeigt: Hinten machen vor allem die Aussenverteidiger viel zu viele Fehler, vorne fehlt neben der Kreativität auch die Abschlussqualität. Weil sich der Gegner aber ähnlich indisponiert zeigt, reicht es den Espen immerhin zu einem Punkt. Dem St. Galler Kader fehlen weiterhin ein physisch starker Stossstürmer und eine offensive Alternative für die Aussenverteidigung – ohne Verstärkungen ist es zu befürchten, dass die Espen in dieser ausgeglichenen Liga weiter durchgereicht werden.