Marco Hämmerli verlässt den FCSG – um Wil zu trainieren

«Marco hat in den letzten Jahren grossartige Arbeit für unseren Nachwuchs geleistet. Wir freuen uns für ihn, dass er nun den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere machen kann, und wünschen ihm dafür nur das Beste», sagt Mario Gilli, Technischer Leiter von Future Champs Ostschweiz.

Der 39-Jährige spielte während rund fünf Jahren für die erste Mannschaft des FCSG, bevor er seine Trainerkarriere im Nachwuchsprojekt von Future Champs Ostschweiz (FCO) startete. In den vergangenen sechs Jahren trainierte Hämmerli die U16, U21 und zuletzt die U19 als Cheftrainer. Zuvor war er als Stützpunktleiter (Footeco) beim FCSG tätig, parallel dazu Chefausbilder der FE-12 und FE-14.

Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen, ergänzt: «Ich durfte Marco in den letzten Jahren auf seinem Weg zum Profitrainer unterstützen und wir haben sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Als er mit dem Wunsch auf uns zugekommen ist, dass er das Angebot aus Wil annehmen möchte, legten wir ihm selbstverständlich keine Steine in den Weg. Für uns ist es ein schönes und gutes Zeichen, wenn sich ein Trainer, der bei uns ausgebildet wurde, nun in der Challenge League beweisen kann.»

Maurice Weber, Präsident des FC Wil, sagt: «Marco Hämmerli hat uns in den Gesprächen in den vergangenen Tagen vollends überzeugt.» Hämmerli: «Die Rückkehr nach Wil ist für mich wunderschön und emotional. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei meinem Heimatverein. Gleichzeitig möchte ich dem FCSG für die lehrreichen Jahre danken.»

