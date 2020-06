Mit einem Sieg zum 30. Meistertitel

Die Bayern könnten am 32. Spieltag alles klar machen. Mit einem Sieg gegen Werder Bremen würden sie zum achten Mal in Folge die Meisterschale und zum 30. Mal in ihrer Geschichte den Titel gewinnen.

Sollten die Bayern nur Unentschieden spielen oder gar verlieren, sind sie auf Schützenhilfe von Mainz angewiesen, das am Mittwoch bei Borussia Dortmund gastiert.