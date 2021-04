Mit einem Startfurioso in den Cup-Halbfinal

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,6.

Fazit: Nach dem starken Startfurioso müssen die Espen dem unterklassigen Gegner bis zur Schlussphase lediglich noch zwei richtige Torchancen zugestehen, insbesondere in der zweiten Halbzeit spielen die Grün-Weissen die Partie trotz angezogener Handbremse defensiv höchst souverän herunter. Am Ende resultiert so ein hochverdienter Einzug ins Halbfinale, zusätzlich können im Hinblick auf den kommenden Abstiegs-Kracher gegen den FC Luzern wertvolle Kräfte gespart werden. Ein rundum gelungener Abend also!