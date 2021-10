Nach Ausschreitungen: Liga prüft Schliessung der Gästesektoren – das sagt der FCSG

Im Zentrum der diskutierten Massnahme stehe der Schutz der überwiegenden Mehrheit der friedlichen Fans und der Kinder in den Stadien, denen durch diese negativen Ereignisse, die mit einer positiven Fankultur absolut nichts zu tun hätten, die Freude am Besuch eines Fussballspiels genommen werde, heisst es weiter.

Besonders eine mögliche Massnahme mutet drastisch an: «In den vergangenen Spielrunden kam es wiederholt zu negativen Vorkommnissen mit Personen, die den jeweiligen Gastclubs zuzuordnen waren. Um die friedlichen Fans zu schützen, steht die Schliessung der Gastsektoren im Raum», schreibt die SFL in einer Medienmitteilung.

Die harte Massnahme wird nun geprüft und auch mit den Clubs besprochen – parallel zur Diskussion darüber will die SFL im November das Gespräch mit Clubverantwortlichen suchen, um Lösungen zu finden.

Aufforderung an Fankurven

Die SFL kritisiert weiter besonders die nach ihrer Einschätzung wenig vorhandene Bereitschaft der Fankurven, negative Vorkommnisse mit Beteiligten aus ihren Reihen, aufzuarbeiten: «Die SFL und die Clubs erwarten ein deutliches Signal aus den Fankurven, dass solche Aktionen nicht unterstützt werden. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, eine Lösung für diese anhaltende Problematik zu finden und für alle Fans und Familien friedliche Spiele zu organisieren.»

Der FC St.Gallen erklärt auf Anfrage von FM1Today, dass eine Diskussion über das Thema nach den Vorkommnissen vom Wochenende «logisch und notwendig» sei. «Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, als wäre nichts geschehen», sagt David Gadze, Mediensprecher des Vereins. Der FC St.Gallen werde sich in der Diskussion um allfällige Massnahmen einbringen, wolle diese jedoch nicht in der Öffentlichkeit führen. «Wir halten aber in aller Deutlichkeit fest, dass Vorkommnisse wie im Letzigrund oder auf den Transportwegen zu Auswärtsspielen nicht toleriert werden», so Gadze.

Der Dachverband der St.Galler Fans war noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar.